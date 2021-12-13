В Харькове произошла масштабная драка с полицейскими - скандал вспыхнула из-за ссоры между двумя женщинами.

Об этом говорится в "ТСН.Ранок"13 декабря.

Девушки отдыхали в разных компаниях на берегу реки- за них вступились мужчины.

Тогда вызвали полицейских, но отдыхающие забрызгали правоохранителей перцовым баллончиком.

Пятеро правоохранителей получили ожоги глаз, к драке присоединились еще с десяток молодых людей.

Семь участников драки задержали. По подозрению в нападении на сотрудников полиции им грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее сообщалось, что в Харькове утром произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.

Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.

В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.

Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогла парень в ответ ударил по автомобилю такси.

Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.