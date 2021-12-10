В Харькове полицейские получили сообщение от 15-летней девочки - она рассказала, что над ее другом и его матерью издевается отчим.

Об этом сообщили в Facebook «Полицейские офицеры общин в Харьковской области».

Сотрудники полиции оперативно выехали по указанному адресу.

С мужчиной, совершившему домашнее насилие, проведена профилактическая беседа, а также составлен протокол согласно части 1 статьи 173-2 Административного кодекса Украины.

Также ему рекомендовали пройти курс лечения от алкоголизма.

Ранее сообщалось, что в Харькове утром произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.

Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.

В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.

Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогла парень в ответ ударил по автомобилю такси.

Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.