В Харькове двое мужчин незаконно завладели транспортным средством - суд вынес приговор.

Приговор опубликован 9 декабря в Едином государственном реестре судебных решений, передает Depo.Харьков.

Около 4:20 15 марта 2020 года обвиняемые подошли к водителю Daewoo Lanos и попросили его подвезти их, на что он согласился.

Один из нападавших попросил водителя остановиться - затем направил на водителя пистолет и потребовал деньги и телефон.

При этом пассажир с заднего сиденья ударил жертву - водитель отдал нападающим 1,5 тыс. грн. и телефон. Потом один из нападавших сел за руль и через 100 метров врезался в столб.

После этого злоумышленники скрылись.

Обоих мужчин суд признал виновными в совершении преступлений по ч. 2 ст. 187 и ч. 3 ст. 289 УК Украины. Суд назначил первому злоумышленнику 9 лет тюрьмы, второму 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Харькове утром произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.

Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.

В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.

Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогла парень в ответ ударил по автомобилю такси.

Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.