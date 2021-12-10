В Харькове сбили пешехода - пострадавшего экстренно госпитализировали в больницу.
Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Харьковской области.
Авария произошла на проспекте Юбилейном - водитель автомобиля Hyundai Sonata сбил мужчину-пешехода.
Пострадавшего госпитализировали. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Харькове утром произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.
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Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.
В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.
Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогла парень в ответ ударил по автомобилю такси.
Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.
Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.
Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.
Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.