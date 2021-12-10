В Харькове утром произошла драка посреди улицы - очевидцы сообщили, что подрались таксист и пешеход.

Об этом написали в Telegram-канале ХС Харьков.

Двое мужчин устроили разборки посреди дороги, а затем перешли на тротуар.

В комментариях пользователи сети пишут, что драка произошла между таксистом и прохожим.

Очевидцы говорят, что водитель такси якобы не пропустил пешехода на переходе - тогла парень в ответ ударил по автомобилю такси.

Водитель вышел из машины и набросился с кулаками на пешехода. Драка длилась недолго и мужчины вскоре разошлись.

Ранее сообщалось, что в Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов - инцидент произошел возле метро "Киевская".

Так, ЧП произошло 9 декабря - сошел с рельсов трамвай маршрута №26 и временно заблокировал движение общественного транспорта.

В сети пишут, что причиной аварии мог стать посторонний предмет, который находился на рейсах.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.