В Харькове трамвай с пассажирами сошел с рельсов - инцидент произошел возле метро "Киевская".

Об этом сообщили в Telegram-канале "Женя зуб".

Так, ЧП произошло 9 декабря - сошел с рельсов трамвай маршрута №26 и временно заблокировал движение общественного транспорта.

В сети пишут, что причиной аварии мог стать посторонний предмет, который находился на рейсах.

Ранее сообщалось, что в Харькове дорожники не убрали оборудование с дороги - все едва не закончилось трагедией.

Пластмассовые фишки и блоки лежали посреди дороги - водитель их не заметил и врезался в них.

От удара блоки разлетелись в разные стороны и под колеса других машин на дороге. К счастью, водители успели вовремя среагировать.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.