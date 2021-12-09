Харьковских водителей предупреждают об опасности на дорогах - в ближайшее время нужно быть максимально внимательными.

В патрульной полиции Харьковской области автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД из-за густого тумана.

"Обозначьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманных фар. Но при условии, что они установлены правильно и отрегулированы", — говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода в Харькове на Новый год и стоит ли ожидать снега и морозов.

Так, новогодняя ночь не порадует харьковчан снегом, который подарит праздничное настроение.

Вместо этого жителей Харьковщины ожидает облачная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

По словам синоптиков, не порадует снегом харьковчан и практически весь январь. Снег прогнозируют лишь на 9 и 21 января.

В остальные дни будет облачная погода, временами будет дождливо.

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