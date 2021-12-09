Харьковских водителей предупреждают об опасности на дорогах - в ближайшее время нужно быть максимально внимательными.
В патрульной полиции Харьковской области автомобилистов призвали быть внимательными на дорогах и соблюдать ПДД из-за густого тумана.
"Обозначьте себя. Включите ближний свет фар. Идеальным будет наличие противотуманных фар. Но при условии, что они установлены правильно и отрегулированы", — говориться в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптики рассказали, какой будет погода в Харькове на Новый год и стоит ли ожидать снега и морозов.
Алла Пугачева сболтнула, собирается ли еще замуж после Галкина: "Есть чем гордиться"
Победительница "Холостяка" Анна Богдан вышла на связь после своего "исчезновения" в Мексике: "Мы ушли в..."
"Ну давайте уже свадьбу": Мартыновская потрясла своими откровениями об отношениях с Ярославским
Надя Дорофеева повторила известный образ Анджелины Джоли, впечатлив Дантеса: «Это кто такая?»
Притула, Кот и Мишина резко оборвали выступление участника "Україна має талант": "Мы не готовы слушать..."
Так, новогодняя ночь не порадует харьковчан снегом, который подарит праздничное настроение.
Вместо этого жителей Харьковщины ожидает облачная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.
По словам синоптиков, не порадует снегом харьковчан и практически весь январь. Снег прогнозируют лишь на 9 и 21 января.
В остальные дни будет облачная погода, временами будет дождливо.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.
Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.