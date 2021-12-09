В Харькове к квартире пристроили супермаркет и назвали такое решение реконструкцией.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции архитектуры и градостроения.

В Харькове к квартире под видом реконструкции пристроили магазин, площадь которого в 20 раз превышает площадь квартиры.

Пристройку обнаружили профильные инспекторы при осмотре объекта.

Ранее владелец квартиры получил разрешение на реконструкцию квартиры с пристройкой под магазин. В ГИАГ сообщили, что реконструкция подразумевает изменение геометрических размеров или функционального назначения готового объекта.

А такая достройка магазина площадью в 1 200 квадратных метров к квартире площадью 60 квадратных метров - это фактически новое строительство отдельного объекта.

Теперь этот объект ждет внеплановая проверка. Об инциденте сообщили правоохранителям.

Ранее сообщалось, в Харькове дорожники не убрали оборудование с дороги - все едва не закончилось трагедией.

Пластмассовые фишки и блоки лежали посреди дороги - водитель их не заметил и врезался в них.

От удара блоки разлетелись в разные стороны и под колеса других машин на дороге. К счастью, водители успели вовремя среагировать.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.