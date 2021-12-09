Синоптики рассказали, какой будет погода в Харькове на Новый год и стоит ли ожидать снега и морозов.
Так, новогодняя ночь не порадует харьковчан снегом, который подарит праздничное настроение.
Вместо этого жителей Харьковщины ожидает облачная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.
По словам синоптиков, не порадует снегом харьковчан и практически весь январь. Снег прогнозируют лишь на 9 и 21 января.
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В остальные дни будет облачная погода, временами будет дождливо.
Ранее сообщалось , будет ли в скором времени локдаун в Украине, ответил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также министр дал несколько советов украинцам, как обезопасить себя на праздники.
Чиновник обнадежил, сказав, что более жесткий карантин в Украине перед новогодними праздниками вводить не станут. При этом Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.
По словам Ляшко, в стране остается адаптивный карантин, все ограничения прежние.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
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