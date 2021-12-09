Синоптики рассказали, какой будет погода в Харькове на Новый год и стоит ли ожидать снега и морозов.

Так, новогодняя ночь не порадует харьковчан снегом, который подарит праздничное настроение.

Вместо этого жителей Харьковщины ожидает облачная погода. Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов.

По словам синоптиков, не порадует снегом харьковчан и практически весь январь. Снег прогнозируют лишь на 9 и 21 января.

В остальные дни будет облачная погода, временами будет дождливо.

Ранее сообщалось , будет ли в скором времени локдаун в Украине, ответил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также министр дал несколько советов украинцам, как обезопасить себя на праздники.

Чиновник обнадежил, сказав, что более жесткий карантин в Украине перед новогодними праздниками вводить не станут. При этом Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.

По словам Ляшко, в стране остается адаптивный карантин, все ограничения прежние.

Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.

Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.

Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.