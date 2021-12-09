В Харькове дорожники не убрали оборудование с дороги - все едва не закончилось трагедией.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Автомобильный Харьков. СТО. Харьков".

Пластмассовые фишки и блоки лежали посреди дороги - водитель их не заметил и врезался в них.

От удара блоки разлетелись в разные стороны и под колеса других машин на дороге. К счастью, водители успели вовремя среагировать.

Ранее, в Харькове грузовик поехал прямо на пешеходов на переходе.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Инцидент произошел 23 ноября, тогда на перекрестке улиц Чувашской и Полтавский Шлях водители грузовика MAN и Geeley на красный пересекли пешеходный переход, когда по нему шли люди.

Оба водителя свою вину признали.

Патрульные составили на них административные постановления по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Сумма штрафа составила 510 гривен для каждого нарушителя.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.