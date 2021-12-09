В Харьковской области зафиксировали летальные случаи от отсложнений ковида.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За минувшие сутки COVID-19 диагностировали у 566 жителей Харьковской области. Всего за время пандемии в нашем регионе коронавирусом заболели 238 436 человек.
От ковида за прошедшие сутки умерли 36 человек, 1764 пациентов смогли побороть инфекцию.
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Всего с начала пандемии в нашем регионе от коронавируса скончались 5 932 жителя.
Ранее сообщалось , будет ли в скором времени локдаун в Украине, ответил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также министр дал несколько советов украинцам, как обезопасить себя на праздники.
Чиновник обнадежил, сказав, что более жесткий карантин в Украине перед новогодними праздниками вводить не станут. При этом Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.
По словам Ляшко, в стране остается адаптивный карантин, все ограничения прежние.
Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.
Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.
Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.