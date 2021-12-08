В Центральном парке отдыха и культуры имени Горького в Харькове создали новую новогоднюю локацию, но ее вид омрачает новая застройка.

Об этом в сети Facebook рассказал Алексей Толкачев и показал фото, на котором видно, как стройка на улице Динамовской испоганила вид рядом с парком.

"Когда эстетические чувства горожан приносятся в жертву жадности застройщика. Что делать? Больно жить, когда помнишь, каким всё было, но понимаешь, что уже ничего не исправить. Несколько самовольно взорванных таких новостроев - и у застройщиков убавятся аппетиты", - возмутился Алексей Толкачев.

Строительство элитной многоэтажки на улице Динамовской рядом с Парком Горького весьма спорный вопрос. Ведь по генеральному плану города эта земля относится к территории стадионов и стадионных комплексов, а не многоэтажек. То есть имеет место нарушение ст. 39 Земельного кодекса Украины.

Украинцы поддержали в комментариях автора публикации и также оставили гневные комментарии: "Во Львове такая же история", "Надо сносить, потому что этот ужас и произвол никогда не прекратятся добровольно", "Они лишены здравого смысла и чувства меры".

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