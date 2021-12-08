В Харькове на ногу подростку упала бетонная плита - медики сделали все возможное.
Об этом сообщили в Харьковской областной детской клинической больнице №1.
Подросток играл в заброшенном доме, ему на правую ногу упала бетонная плита, и пальцы пришлось ампутировать.
Пальцы на ноге ампутировали, но ребенок сможет ходить.
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Ранее под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.
9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.
Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.
Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.