В Харькове на ногу подростку упала бетонная плита - медики сделали все возможное.

Об этом сообщили в Харьковской областной детской клинической больнице №1.

Подросток играл в заброшенном доме, ему на правую ногу упала бетонная плита, и пальцы пришлось ампутировать.

Пальцы на ноге ампутировали, но ребенок сможет ходить.

Ранее под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.

9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.

Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.

Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.