В Харькове грузовик поехал прямо на пешеходов на переходе - появилось видео.

Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Инцидент произошел 23 ноября, тогда на перекрестке улиц Чувашской и Полтавский Шлях водители грузовика MAN и Geeley на красный пересекли пешеходный переход, когда по нему шли люди.



Оба водителя свою вину признали.

Патрульные составили на них административные постановления по ч.2 ст. 122 (Проезд на запрещенный сигнал светофора) КУоАП.

Сумма штрафа составила 510 гривен для каждого нарушителя.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло новое фатальное ДТП c участием элитного авто - cобытие произошло на перекрестке проспекта Науки и улицы Тобольской.

Так, в Харькове мужчина за рулем автомобиля Toyota Land Cruiser сбил людей на пешеходном переходе,

Водитель за рулем "Тойота" двигался по проспекту Науки в направлении Павлова Поля. Автомобиль проехал перекресток на красный свет в момент, когда по "зебре" идут несколько человек. Водитель сбил двух молодых людей.

На записи с регистратора видно, как авто на скорости врезается в людей, а попавшего под колеса тащит за собой десятки метров.

Пострадали парень и девушка. В правоохранительных органах рассказали, что обоим пострадавшим по 13 лет.

Напомним, что произошло масштабное ДТП на украинской трассе, пассажиры погибли.

Как сообщала Politeka, трагическая авария произошла на украинской трассе, куски авто разбросало по асфальту.

Также Politeka писала, что автобус с юниорской хоккейной командой попал в ДТП, есть погибшие.