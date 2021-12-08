На Харьковщине за прошедшие сутки официально зарегистрированы новые случаи заражения ковидом.

Об этом сообщили в Центре лабораторных исследований.

Так, за сутки официально зарегистрировано 168 случаев заражения коронавирусом в Харькове.

Большинство заболевших проживают в Харьковском район - диагноз подтвердился у 201 человека (в том числе 168 жителей города Харькова). 32 человека заболели в Изюмском районе, 23 – в Чугуевском, 16 – в Красноградском, 16 – в Купянском, 11 – в Богодуховском, 10 – в Лозовском.

Ранее сообщалось , будет ли в скором времени локдаун в Украине, ответил глава Минздрава Виктор Ляшко. Также министр дал несколько советов украинцам, как обезопасить себя на праздники.

Чиновник обнадежил, сказав, что более жесткий карантин в Украине перед новогодними праздниками вводить не станут. При этом Ляшко в очередной раз призвал украинцев вакцинироваться, чтобы остановить пандемию коронавируса.

По словам Ляшко, в стране остается адаптивный карантин, все ограничения прежние.

Напомним, Минздрав анонсировал новую волну коронавируса в Украине: когда быть готовым к испытанию.

Как сообщала Politeka, новые правила объявили в МОЗ из-за штамма Омикрон: какие изменения ввели для украинцев.

Также Politeka писала, тысяча гривен за вакцинацию: в Украине расширят перечень услуг, на которые можно потратить деньги.