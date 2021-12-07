В Харьковской области женщина обманула пенсионеров больше чем на полмиллиона гривен.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУ НП Украины в Харьковской области.

К правоохранителям обратилась 84-летняя жительница города Змиев И рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный, представился врачом. Он сообщил, что сын женщины якобы попал в аварию.

Аферист отметил, что ее сын получил телесные повреждения и требует немедленного хирургического вмешательства.

"Врач" сообщил, что к бабушке придет медсестра, которой необходимо передать деньги на "операцию".

Тогда пенсионерка решилась и отдала 25 500 гривен и 900 долларов.

Только после передачи денег она поняла, что ее обманули и позвонила сыну. Женщина обратилась с заявлением в полицию.

Полицейские установили личность "медсестры".

В течение октября она завладела деньгами двух женщин и двух мужчин в возрасте от 81 до 85 лет. Общая сумма материального ущерба составила 546 тыс. грн.

Открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

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