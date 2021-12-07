В Харьковской области всего за сутки нашли десятки опасных предметов.

Как рассказали в пресс-службе областной ГСЧС, за минувшие сутки жители области обнаружили 13 мин, 2 реактивных снаряда и 22 артиллерийских снаряда.



Наибольшее количество боеприпасов было найдено в селе Лиман Чугуевского района.



«Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области обращается к гражданам с просьбой: в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае не прикасаться к ним и сразу же звонить по номеру 101 или 102», - сообщили в ГСЧС.

Пиротехнические группы обезвредили взрывоопасные предметы времен Второй мировой войны на специальной площадке.

Ранее сообщалось, что в Харькове третью неделю из-за прорыва протекает труба, но никто не торопится ее чинить.

Об аварии сообщают жители Харькова в телеграм-каналах города.

Так, во дворе дома №10 по улице Новгородская третью неделю из-за прорыва протекает труба.

«Уже третью неделю мироточит труба. Ночью приятный шум воды создаёт впечатление сна у подножья водопада», - говорится в публикации.

Напомним, что вводятся новые правила в общественном транспорте: как придется платить за проезд

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