В харьковском метро трое подростков распивали водку - в сети появилось видео инцидента.

Так, блогер Евгений Зуб опубликовал в Телеграм-канале кадры, где видно, как подростки по очереди пьют алкоголь и запивают кока-колой, передавая бутылки друг другу.

Весь процесс они снимали на камеру телефона и опубликовали в соцсетях.

Видео можно увидеть здесь.

"Обнаглели в край(((Не хочу сказатт,что мы были ангелами,но блин,шифровались и боялись..", "И мы такими были когда-то. Тогда это казалось очень круто!", "Просто шок", "Ну я бы сказал конечно, куда смотрят родители, если бы сам подобное не исполнял, хотя возможно я был постарше чуть😅 (ну мы правда прятались всегда" - пишут в сети украинцы.

Ранее сообщалось, что в Харькове дорожает проезд в пригородных автобусах - такая информация о появилась в салонах автобусов.

Тариф возрастет примерно на 10-15%.

В частности, речь о маршрутах, которые ездят в Циркуны, Высокий, Липцы, Рогань и Малую Рогань, Ольховку, Русские Тишки, Борисовку, Перемогу и ряд других населенных пунктов.

Так, например, на маршруте №1200 (станция метро Индустриальная – Национальный аграрный университет имени Докучаева) стоимость проезда возрастет с 10 гривен до 12-ти, то есть на 20%.

Напомним, что вводятся новые правила в общественном транспорте: как придется платить за проезд

Как Politeka писала, "ведь не по 20 ещё": ремонт вагона электрички возмутил украинцев, фото

Также Politeka рассказывала, проезд подорожает на 40%: озвучены причины и новые расценки в такси.