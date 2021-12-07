В харьковском метро трое подростков распивали водку - в сети появилось видео инцидента.
Так, блогер Евгений Зуб опубликовал в Телеграм-канале кадры, где видно, как подростки по очереди пьют алкоголь и запивают кока-колой, передавая бутылки друг другу.
Весь процесс они снимали на камеру телефона и опубликовали в соцсетях.
Видео можно увидеть здесь.
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"Обнаглели в край(((Не хочу сказатт,что мы были ангелами,но блин,шифровались и боялись..", "И мы такими были когда-то. Тогда это казалось очень круто!", "Просто шок", "Ну я бы сказал конечно, куда смотрят родители, если бы сам подобное не исполнял, хотя возможно я был постарше чуть😅 (ну мы правда прятались всегда" - пишут в сети украинцы.
Ранее сообщалось, что в Харькове дорожает проезд в пригородных автобусах - такая информация о появилась в салонах автобусов.
Тариф возрастет примерно на 10-15%.
В частности, речь о маршрутах, которые ездят в Циркуны, Высокий, Липцы, Рогань и Малую Рогань, Ольховку, Русские Тишки, Борисовку, Перемогу и ряд других населенных пунктов.
Так, например, на маршруте №1200 (станция метро Индустриальная – Национальный аграрный университет имени Докучаева) стоимость проезда возрастет с 10 гривен до 12-ти, то есть на 20%.
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