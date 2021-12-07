В Харькове дорожает проезд в пригородных автобусах - такая информация о появилась в салонах автобусов.

Тариф возрастет примерно на 10-15% пишет Khаrkiv Today.

В частности, речь о маршрутах, которые ездят в Циркуны, Высокий, Липцы, Рогань и Малую Рогань, Ольховку, Русские Тишки, Борисовку, Перемогу и ряд других населенных пунктов.

Так, например, на маршруте №1200 (станция метро Индустриальная – Национальный аграрный университет имени Докучаева) стоимость проезда возрастет с 10 гривен до 12-ти, то есть на 20%.

Ранее сообщалось, что было решено поднять цену на проезд в общественном транспорте - "чтобы обеспечить его стабильную работу и безопасность перевозки пассажиров".

Так, проезд подорожает в Киеве, так как "нынешняя цена не соответствует экономически обоснованному тарифу". С момента последнего повышения тарифов в 2018 году существенно изменились факторы, такие как индекс потребительских цен, "минималка" и другие, поэтому КГГА вынуждена поднять стоимость проезда в общественном транспорте.

Для жителей Киевской области цена за проезд будет от 14,20 до 14,50 гривен, если покупать проездной. А пассажиры, которые пополняют электронный билет, в зависимости от количества приобретенных поездок будут платить от 15 до 20 гривен.

Напомним, что вводятся новые правила в общественном транспорте: как придется платить за проезд

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