В Харьковской области скончалось 24 человека с диагнозом COVID-19 - появилась статистика.

Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, за 6 декабря официально зарегистрировано 174 случая заражения коронавирусом в Харькове.

Всего в Харьковской области известно о 5876 летальных случаях от коронавируса. По данному показателю регион занимает 3 место в Украине. Больше умерших в Днепропетровской области (8175) и городе Киеве (7736).

Ранее сообщалось, что рост заболеваемости на COVID-19 может быть еще больше, если не ввести полный локдаун - также это будет зависить от вспышки болезни в Европе.

Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

По его прогнозам, новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года, когда наступят настоящие холода.

По его словам, также будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько в Украине будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.