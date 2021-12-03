В Харькове произошла трагедия с 27-летним ветераном АТО - в полиции раскрыли жуткие детали.

Об этом сообщают "fakty".

В одном из харьковских дворов сотрудники полиции обнаружили тело 27-летнего Романа.

"Он же такой большой парень! Занимался спортом, был десантником, в АТО был. Он лежал на животе. Побоев не было", – рассказала соседка погибшего Зоя.

Полицейские на шее погибшего обнаружили следы от удушения.

Выяснилось, что мужчину на тот свет отправил родной отец.

В полиции рассказали, что во время конфликта отец толкнул своего сына, потом набросился на него и начал руками душить за шею.

Потом мужчина вынес тело сына во двор и положил под забором. Утром он решил сдаться правоохранителям.

Мужчина рассказал полицейским, что не хотел никого убивать, по его словам он был вынужден защищаться, потому что сын часто выпивал и избивал его.

Соседи мужчины собирают подписи, чтобы подать коллективное заявление в суд. Так как они считают, что тот и так сполна натерпелся от сына.

Ранее сообщалось, что вражеская пуля убила на Донбассе 22-летнего украинского защитника - появились детали трагедии.

22-летнего солдата Валерия Геровкина убил вражеский снайпер вечером 1 декабря на наблюдательном посту.

Он проходил службу в рядах 93-й бригады Холодный Яр. Валерий был родом из города Краматорск. Родители остались без сына.

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне», - рассказал побратим с позывным «Матрос».

Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.

Также Politeka сообщала, что украинский заробитчанин распрощался с жизнью в Польше.

Ранее Politeka писала, что Украина потеряла экс-командующего Сухопутных войск ВСУ.