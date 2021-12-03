В Харькове пропал 16-летний парень - появились приметы юноши и фото.

Об этом сообщили в Харьковском районном управлении №3 ГУ Нацполиции.

30 ноября 16-летний житель Шевченковского района Харькова Роман Старунский ушел из дома - с тех пор о его местоположении ничего не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, темные глаза.

Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Романа - сообщите по телефонам — 057-337-78-80, 063-63-18-179 или 102.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.

9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.

Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.

Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.