В Харькове пропал 16-летний парень - появились приметы юноши и фото.
Об этом сообщили в Харьковском районном управлении №3 ГУ Нацполиции.
30 ноября 16-летний житель Шевченковского района Харькова Роман Старунский ушел из дома - с тех пор о его местоположении ничего не известно.
Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, темные глаза.
Если вам известна какая-либо информация о местонахождении Романа - сообщите по телефонам — 057-337-78-80, 063-63-18-179 или 102.
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Ранее сообщалось, что под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.
9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.
Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.
Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.