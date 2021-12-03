На Харьковщине разоблачили четырех молодых людей в возрасте 18 и 20 лет, которые похищали трансформаторы и затем сдавали на металлолом.
Об этом сообщили в ГУНП в Харьковской области.
В течение октября и ноября воры сдали металлолом на сумму почти 82 тысячи гривен.
В ходе осмотра гаража в поселке Купянск–Узловой полицейские изъяли 21 трансформатор ПРТ-а.
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В настоящее время проводится досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает от 3 до 6 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что харьковчанин «изгонял духов» из матери — после этого женщину увезла скорая.
Происшествие случилось еще 2 ноября в поселке Андреевка.
45-летний мужчина, которого ранее лечили от психического заболевания, задержан, сообщили в ГУНП в Харьковской области.
После так называемого «изгнания духов», избиения и угроз убить 76-летняя женщина попала в больницу.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
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Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".