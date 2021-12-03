В Харьковской области 24-летний ветеран АТО Роман Кашпур установил рекорд Украины, протянув 16-тонный самолет Ан-26.

Об этом рассказала жена Романа Юлия, передает "ukrinform.ua".

"Роман, человек с инвалидностью 2-й группы на протезе (ампутирована правая нога), установил Национальный рекорд в честь празднования Дня волонтера и Дня ВСУ: протащил самолет АН-26 весом 16 тонн на расстояние 6,40 м за 43 секунды", - сообщила Юлия.

По ее словам, это событие зарегистрировано в Книге рекордов Украины. Такой сертификат вручила официальный представитель Национального реестра рекордов Украины Анна Шаповалова.

Ранее сообщалось, что вражеская пуля убила на Донбассе 22-летнего украинского защитника - появились детали трагедии.

22-летнего солдата Валерия Геровкина убил вражеский снайпер вечером 1 декабря на наблюдательном посту.

Он проходил службу в рядах 93-й бригады Холодный Яр. Валерий был родом из города Краматорск. Родители остались без сына.

"Он был всегда на позитиве. С ним всегда было легко найти общий язык. Мы могли просто собраться, посидеть за столом, попить вместе чаю, поиграть в игры на телефоне», - рассказал побратим с позывным «Матрос».

Напомним, что остановилось сердце бойца ВСУ, который был на фронте с 2014 года.

Также Politeka сообщала, что украинский заробитчанин распрощался с жизнью в Польше.

Ранее Politeka писала, что Украина потеряла экс-командующего Сухопутных войск ВСУ.