Под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.
Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".
9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.
Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.
Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.
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Ранее сообщалось, что в Харьковской области почти две недели разыскивают без вести пропавшего мужчину.
Мужчина пропал 21 ноября - в тот день он вышел из дома примерно в 16:00 и не вернулся.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, лысый, голубые глаза.
В день пропажи был одет: куртка черного цвета с эмблемой на груди, черная бейсболка Nike, синие джинсы, черные ботинки.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего Ярослава, просят сообщить об этом по телефонам: 068-777-0-112 или 102.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.
Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.