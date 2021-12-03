Под Харьковом в Чугуевском районе пропала 9-летняя Анна Боржизевская - волонтеры организовали срочный поиск ночью.

Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Милена".

9-летняя Анна Боржизевская пропала 2 декабря в 18 часов, девочка вышла из дома, но не вернулась.

Волонтеры собрались в сельсовете в селе Мосьпаново Чугуевского района - поиск проводили ночью с 2 на 3 декабря.

Девочку искали всю ночь, к счастью, утром появилась информация, что Аню нашли. Ребенок жив и здоров.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области почти две недели разыскивают без вести пропавшего мужчину.

Мужчина пропал 21 ноября - в тот день он вышел из дома примерно в 16:00 и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, лысый, голубые глаза.

В день пропажи был одет: куртка черного цвета с эмблемой на груди, черная бейсболка Nike, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего Ярослава, просят сообщить об этом по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.