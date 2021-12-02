В Харьковской области почти две недели разыскивают без вести пропавшего мужчину.

Об этом сообщается на странице "Поисково-спасательный отряд Милена".

Мужчина пропал 21 ноября - в тот день он вышел из дома примерно в 16:00 и не вернулся.

Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, лысый, голубые глаза.

В день пропажи был одет: куртка черного цвета с эмблемой на груди, черная бейсболка Nike, синие джинсы, черные ботинки.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего Ярослава, просят сообщить об этом по телефонам: 068-777-0-112 или 102.

Ранее сообщалось, что правоохранители взялись за поиски троих школьников на Киевщине.

Так, директор школы сообщил в полицию, что трое учеников примерно в 11:00 самовольно покинули учебное заведение, не сообщив никому, куда пошли.

На их поиск подняли все силы полиции Кагарлыка и Обуховщины, а также спецназовцев, уголовный розыск, КОРД, кинологов, ювенальную превенцию, и даже охотников с тепловизорами для поисков ночью.

В ходе масштабной поисковой операции детей удалось найти ночью, в 4:45. Детей под утро нашли в кукурузном поле, где те обустроили себе укрытие.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

Как сообщала Politeka, юная украинка не вернулась домой, тревогу забила лучшая подруга.

Также Politeka писала, 14-летний мальчик вышел из дома и бесследно пропал.