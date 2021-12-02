В Харьковской области Волчанский районный суд завершил рассмотрение дела об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк.
Как сообщает "newsroom", 2 декабря суд вынес решение в отношении 13-летнего Богдана.
Подростка отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности.
В областной прокуратуре сообщили, что это максимально возможно наказание, которое мог получить школьник в своем возрасте.
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Напомним, трагедия в Старом Салтове произошла 28 июля. 6-летняя Мирослава не вернулась домой.
Девочку искали местные жители, волонтеры и полиция. Около полуночи тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном здании.
Позже полиция задержала 13-летнего подростка. По решению суда, парня на 30 суток поместили в приемник-распределитель для детей.
Ранее сообщалось, что у харьковчанки отобрали четверых детей
Начальница отдела по делам детей Великобурлукского поселкового совета Татьяна Рябенко сообщила, что семья в течение нескольких лет состояла на учете службы.
Самому маленькому ребенку 4 года, самому старшему — 14.
"Долгое время семья была на социальном сопровождении. Мама не выполняла свои обязанности. Дети голодали", - рассказывает Татьяна Рябенко.
Соседи рассказали, что горе- мать часто не ночевала дома, поэтому они кормили брошенных детей.
Напомним, у украинки отобрали ребенка посреди улицы, фото: "Еле держалась на ногах"
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей"