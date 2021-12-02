В Харьковской области Волчанский районный суд завершил рассмотрение дела об убийстве 6-летней Мирославы Третьяк.

Как сообщает "newsroom", 2 декабря суд вынес решение в отношении 13-летнего Богдана.

Подростка отправят в специальное учебно-воспитательное учреждение, поскольку он еще не достиг возраста уголовной ответственности.

В областной прокуратуре сообщили, что это максимально возможно наказание, которое мог получить школьник в своем возрасте.

Напомним, трагедия в Старом Салтове произошла 28 июля. 6-летняя Мирослава не вернулась домой.

Девочку искали местные жители, волонтеры и полиция. Около полуночи тело школьницы с признаками насильственной смерти обнаружили в заброшенном здании.

Позже полиция задержала 13-летнего подростка. По решению суда, парня на 30 суток поместили в приемник-распределитель для детей.

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Начальница отдела по делам детей Великобурлукского поселкового совета Татьяна Рябенко сообщила, что семья в течение нескольких лет состояла на учете службы.

Самому маленькому ребенку 4 года, самому старшему — 14.

"Долгое время семья была на социальном сопровождении. Мама не выполняла свои обязанности. Дети голодали", - рассказывает Татьяна Рябенко.

Соседи рассказали, что горе- мать часто не ночевала дома, поэтому они кормили брошенных детей.

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Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.

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