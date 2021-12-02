В Харькове с 6 декабря вступают в силу изменения в карантинное постановление Кабинета министров.
Об этом сообщает "Харьков Тудей".
В парке Горького рассказали, что теперь посещение аттракционов парка допускается только при наличии определенных документов:
- "желтом" COVID-сертификате или бумажной справке 063-О (действуют 30 дней);
- "зеленом" COVID-сертификате (действует 365 дней);
- международном свидетельстве о вакцинации (действует 365 дней);
- иностранном COVID-сертификате о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- негативном результате ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификате о выздоровлении (действует 105 дней).
Детей до 18 лет обещают допускать на аттракционы в обычном режиме. У взрослых должны быть документы, удостоверяющие личность.
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К слову, вХарьковской области за сутки зарегистрирован сотни новых случаев заболевания ковидом.
Об этом сообщили в ХОГА.
Так, от ковида 37 человек умерли, за сутки 501 житель Харькова и области "подхватили" коронавирус.
Большинство всего заболевших - жители Харькова, также много заболевших в Харьковском районе и в Изюмском.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.
Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.