В Харькове с 6 декабря вступают в силу изменения в карантинное постановление Кабинета министров.

Об этом сообщает "Харьков Тудей".

В парке Горького рассказали, что теперь посещение аттракционов парка допускается только при наличии определенных документов:

"желтом" COVID-сертификате или бумажной справке 063-О (действуют 30 дней);

"зеленом" COVID-сертификате (действует 365 дней);

международном свидетельстве о вакцинации (действует 365 дней);

иностранном COVID-сертификате о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

негативном результате ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификате о выздоровлении (действует 105 дней).

Детей до 18 лет обещают допускать на аттракционы в обычном режиме. У взрослых должны быть документы, удостоверяющие личность.

К слову, вХарьковской области за сутки зарегистрирован сотни новых случаев заболевания ковидом.

Об этом сообщили в ХОГА.

Так, от ковида 37 человек умерли, за сутки 501 житель Харькова и области "подхватили" коронавирус.

Большинство всего заболевших - жители Харькова, также много заболевших в Харьковском районе и в Изюмском.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.