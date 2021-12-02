В Харькове появилась информация о заминировании здания городского совета.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, передают "Новини.LIVE Kharkiv".

Правоохранители проверяют информацию о наличии взрывного устройства в здании городского совета на площади Конституции.

Неизвестный заявил, что здание Харьковского горсовета заминировано.

По данным полиции, сообщение о заминировании мэрии было анонимным.

"Час назад «заминировали» горсовет. В здание зашли полиция и люди в комуфляжах с собаками, никого не выпускают", - говорится в местном телеграм-канале "Труха".

Сейчас на месте работают взрывотехники, проверяющие заявление.

Ранее, что в Харькове сообщили о массовом заминировании школ - эвакуировали учеников и персонал.

Как минимум в семи учебных заведениях эвакуировали школьников и персонал.

В частности, речь шла о школах №54 (улица Академика Богомольца, 4), №64 (улица Руслана Плоходько, 5-В), №78 (Садовый проезд, 7), №130 (улица Светлановская, 23), №154 (проспект Людвига Свободы, 42-Б), №113 (проспект Архитектора Алешина, 9), а также №36 (улица Алчевских, 55).

Напомним, что найдена 100-килограммовая бомба и не только

Как сообщала Politeka, в Харькове людей срочно эвакуировали

Также Politeka писала, что мужчина "заминировал" общежитие в Киеве.