В Харьковской области непогода натворила бед - спасатели ликвидируют последствия.

Об этом сообщили в ГСЧС региона.

Сспасатели привлекались для ликвидации последствий непогоды - распиливания и уборки поваленных деревьев, и тому подобное.

В частности, спасатели выезжали на проезд Стадионный и на вул. Мира для уборки деревьев, упавших на дорогу.

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Кроме того сотрудники ГСЧС помогали коммунальщикам распиливать и убирать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.

На вул. Академика Павлова, 311 спасатели снимали сорван порывами ветра кровельный металлический лист с крыши 12-этажного дома.

В сети сообщают, что последствий от ветреной погоды было значительно больше.

Ранее сообщалось, что в Харькове объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили об ухудшении погоды.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, 30 ноября, в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.

Кроме того, в ночь на 30 ноября даже предупреждали о грозах.

Спасатели объявили повышенный, желтый уровень опасности.

осень, люди, погода

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