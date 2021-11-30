В Харьковской области непогода натворила бед - спасатели ликвидируют последствия.
Об этом сообщили в ГСЧС региона.
Сспасатели привлекались для ликвидации последствий непогоды - распиливания и уборки поваленных деревьев, и тому подобное.
В частности, спасатели выезжали на проезд Стадионный и на вул. Мира для уборки деревьев, упавших на дорогу.
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Кроме того сотрудники ГСЧС помогали коммунальщикам распиливать и убирать дерево, упавшее на трамвайные пути и линии электропередач.
На вул. Академика Павлова, 311 спасатели снимали сорван порывами ветра кровельный металлический лист с крыши 12-этажного дома.
В сети сообщают, что последствий от ветреной погоды было значительно больше.
Ранее сообщалось, что в Харькове объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили об ухудшении погоды.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, 30 ноября, в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Кроме того, в ночь на 30 ноября даже предупреждали о грозах.
Спасатели объявили повышенный, желтый уровень опасности.
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