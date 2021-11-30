В Харьковской области за сутки зафиксировали десятки летальных случаев от осложнений ковида.
Об этом говорится в данных мониторинговой системы МОЗ.
Так, за минувшие сутки в Харьковской области COVID-19 лабораторно подтвердили у 344 человек, 32 пациента с ковидом умерли.
За время пандемии в Харьковской области от осложнений, вызванных коронавирусом, скончался 5671 пациент.
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Ранее сообщалось, что рост заболеваемости на COVID-19 может быть еще больше, если не ввести полный локдаун - также это будет зависить от вспышки болезни в Европе.
Об этом на брифинге заявил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.
По его прогнозам, новая вспышка коронавируса может произойти в Украине уже с начала 2022 года, когда наступят настоящие холода.
По его словам, также будет накладываться фактор роста заболеваемости в Европе и насколько в Украине будут изменены карантинные ограничения именно в период новогодних праздников и в период января.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.
Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.