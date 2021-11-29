В Харькове пассажирка возмущена поведением кондуктора троллейбуса.

Об этом сообщают в Telegram-канале "Харьков LIVE".

Женщина утверждает, что кондуктор требовала деньги за две сумки и даже набросилась на нее с кулаками.

"Я отказалась оплачивать багаж, после чего кондуктор начала размахиваться руками, оскорблять, несколько раз ударила меня рукой по голове.

Я начала снимать, а она начала вырывать телефон из рук. Я сказала, чтобы она вернула мне деньги за проезд и я выйду из транспорта (на тот момент я не проехала еще одной остановки). Она отказалась отдавать мне деньги", – написала автор.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области автобус вылетел в кювет - в транспорте находились 13 пассажиров.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Рейсовый автобус сообщением Москва-Кременчуг ехал в направлении Киева.На трассе Киев-Харьков-Довжанский возле города Валки автобус слетел в кювет.

В автобусе находились 13 пассажиров.

К счастью, погибших нет. Травмировались водитель и три пассажира. Все пострадавшие госпитализированы в больницу.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

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