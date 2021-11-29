В Харькове объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили об ухудшении погоды.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.



Так, 30 ноября, в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.



Кроме того, в ночь на 30 ноября ожидается гроза.



Спасатели объявили повышенный, желтый уровень опасности.

Кроме того ранее сообщалось, что в Харьковской области на 29 ноября ковид выявили у 235 жителей региона.

Статистику опубликовали в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ.

В регионе за весь период пандемии умерло 5639 больных. Выздоровело от коронавируса 203 708 человек.

За прошлые сутки от COVID-19 умерло 30 человек.

Сейчас под наблюдением медиков находится 25 109 пациентов.

В Харьковском районе COVID-19 за сутки выявили у 220 человек (в Харькове - у 212), в Чугуевском – у 5, в Купянском – у 2, в Изюмском – у 0, в Лозовском – у 3, в Красноградском – у 1, в Богодуховском – 4.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.

Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.