В Харькове объявлено штормовое предупреждение - синоптики предупредили об ухудшении погоды.
Об этом сообщили в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии.
Так, 30 ноября, в регионе ожидается сильный ветер, порывы которого будут достигать 15-20 м/с.
Кроме того, в ночь на 30 ноября ожидается гроза.
Спасатели объявили повышенный, желтый уровень опасности.
Кроме того ранее сообщалось, что в Харьковской области на 29 ноября ковид выявили у 235 жителей региона.
Статистику опубликовали в Харьковском областном лабораторном центре МОЗ.
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В регионе за весь период пандемии умерло 5639 больных. Выздоровело от коронавируса 203 708 человек.
За прошлые сутки от COVID-19 умерло 30 человек.
Сейчас под наблюдением медиков находится 25 109 пациентов.
В Харьковском районе COVID-19 за сутки выявили у 220 человек (в Харькове - у 212), в Чугуевском – у 5, в Купянском – у 2, в Изюмском – у 0, в Лозовском – у 3, в Красноградском – у 1, в Богодуховском – 4.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, грядет ужесточение карантина в "желтой" зоне: какие новые ограничения уготовили украинцам в МОЗ.
Также Politeka писала, что грядет конец "красной" зоны в двух областях Украины: в Минздраве объявили, где это произойдет.