В Харькове забросали камнями квартиру - очевидцы раскрыли детали инцидента.
Об этом сообщили в Telegram-канале "Харьков 1654".
"Вот такое доброе утро, ребята, на студии звукозаписи Shazam Records. Сейчас едет милиция...Какие-то кирпичи, пробили окна, короче - класс. Я вообще сначала думал, что стреляли", - написал очевидец в телеграм-канале.
В пресс-службе Нацполиции подтвердили информацию.
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Правоохранители сообщили, что неизвестные разбили кирпичами окна в квартире. Сейчас сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.
К слову, в Харьковской области произошел конфликт между местным жителем и сотрудниками облэнерго.
Так, около 11:00 работники приехали отключать от электроэнергии частный дом, где местный житель задолжал за свет более пяти тысяч гривен.
Его жилье уже отрезали от сети, но мужчина снова подключался.
Увидев сотрудников , мужчина вышел на улицу и ударил одного из них в лицо. Потом он попытался лопатой разбить лобовое стекло служебной машины.
На место происшествия вызвали полицию.
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