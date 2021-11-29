В Харьковской области произошел конфликт между местным жителем и сотрудниками облэнерго.

Об этом рассказали в пресс-службе "Харьковоблэнерго".

Так, около 11:00 работники приехали отключать от электроэнергии частный дом, где местный житель задолжал за свет более пяти тысяч гривен.

Его жилье уже отрезали от сети, но мужчина снова подключался.

Увидев сотрудников , мужчина вышел на улицу и ударил одного из них в лицо. Потом он попытался лопатой разбить лобовое стекло служебной машины.

На место происшествия вызвали полицию.

Ранее сообщалось, что в Полтаве мальчик позвонил в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что школу заминировали.

В указанное место отправился экипаж спасателей. На поиски взрывчатки также отправились кинологи, взрывотехники и следователи.

Специалисты не нашли на месте следов мин или взрывчатых механизмов.

Они установили, что ложный звонок спасателям совершил школьник. При этом, он учится в той школе, о минировании которой сообщил в Госсулужбу.

Известно, что он проходит обучение в одном из младших классов. Полицейские составили административный протокол на родителей ребенка. Их обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

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