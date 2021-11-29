В Харькове произошло несчастье на переходе возле школы - появились подробности.

Об этом сообщает Depo.Харьков со ссылкой на очевидцев.

Так, возле школы на улице Волонтерской на пешеходном переходе сбили женщину.

Очевидцы говорят, что водитель не успел вовремя затормозить, когда женщина переходила дорогу по нерегулируемому переходу.

На место несчастья прибыли медики. О состоянии пострадавшей на данный момент информации нет.

Ранее сообщалось, что в Харькове сообщили о массовом заминировании школ - эвакуировали учеников и персонал.

Как минимум в семи учебных заведениях эвакуировали школьников и персонал.

В частности, речь идет о школах №54 (улица Академика Богомольца, 4), №64 (улица Руслана Плоходько, 5-В), №78 (Садовый проезд, 7), №130 (улица Светлановская, 23), №154 (проспект Людвига Свободы, 42-Б), №113 (проспект Архитектора Алешина, 9), а также №36 (улица Алчевских, 55).

Саперы начали проверку школ на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, что найдена 100-килограммовая бомба и не только

Как сообщала Politeka, в Харькове людей срочно эвакуировали

Также Politeka писала, что мужчина "заминировал" общежитие в Киеве.