В Харькове сообщили о массовом заминировании школ - эвакуировали учеников и персонал.

Об этом сообщает "Вечерний Харьков".

Как минимум в семи учебных заведениях эвакуировали школьников и персонал.

В частности, речь идет о школах №54 (улица Академика Богомольца, 4), №64 (улица Руслана Плоходько, 5-В), №78 (Садовый проезд, 7), №130 (улица Светлановская, 23), №154 (проспект Людвига Свободы, 42-Б), №113 (проспект Архитектора Алешина, 9), а также №36 (улица Алчевских, 55).

Саперы начали проверку школ на наличие взрывоопасных предметов.

Ранее сообщалось, что в Полтаве мальчик позвонил в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям и сообщил, что школу заминировали.

В указанное место отправился экипаж спасателей. На поиски взрывчатки также отправились кинологи, взрывотехники и следователи.

Специалисты не нашли на месте следов мин или взрывчатых механизмов.

Они установили, что ложный звонок спасателям совершил школьник. При этом, он учится в той школе, о минировании которой сообщил в Госсулужбу.

Известно, что он проходит обучение в одном из младших классов. Полицейские составили административный протокол на родителей ребенка. Их обвинили в неисполнении родительских обязанностей.

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