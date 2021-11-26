В Харькове оштрафовали горе-мать, которая бросила коляску с сыном.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

По данным суда, днем 17 августа 2021 года женщина на улице Салтовское шоссе находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула. Коляска с ее малолетним сыном стояла без присмотра.

Ребенка отобрали. На заседание суда женщина не явилась. Суд признал ее виновной в нарушении ч. 1 ст. 184 КУоАП и оштрафовал на 850 грн.

Кроме того она должна уплатить 454 грн судебного сбора.

Ранее сообщалось, что у харьковчанки отобрали четверых детей.

Начальница отдела по делам детей Великобурлукского поселкового совета Татьяна Рябенко сообщила, что семья в течение нескольких лет состояла на учете службы.

Самому маленькому ребенку 4 года, самому старшему — 14.

"Долгое время семья была на социальном сопровождении. Мама не выполняла свои обязанности. Дети голодали", - рассказывает Татьяна Рябенко.

Соседи рассказали, что горе- мать часто не ночевала дома, поэтому они кормили брошенных детей.

Известно, что женщине 31 год, она живет одна без мужа и родителей, официально не работает.

В отношении женщины составили протокол об админправонарушении по ч. 1 ст. 184. Служба будет собирать документы и подавать иск в суд о лишении матери родительских прав.