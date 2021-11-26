В Харькове оштрафовали горе-мать, которая бросила коляску с сыном.
Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.
По данным суда, днем 17 августа 2021 года женщина на улице Салтовское шоссе находилась в состоянии алкогольного опьянения и уснула. Коляска с ее малолетним сыном стояла без присмотра.
Ребенка отобрали. На заседание суда женщина не явилась. Суд признал ее виновной в нарушении ч. 1 ст. 184 КУоАП и оштрафовал на 850 грн.
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
ЧП в аэропорту Одессы, есть угроза взрыва: первые подробности
Аномальная погода ударит по Украине, дожди и снег ухудшат ситуацию: чего ждать в декабре
Ушел из жизни известный советский актер: звезда "12 стульев" и "Гардемаринов"
Победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»
Кроме того она должна уплатить 454 грн судебного сбора.
Ранее сообщалось, что у харьковчанки отобрали четверых детей.
Начальница отдела по делам детей Великобурлукского поселкового совета Татьяна Рябенко сообщила, что семья в течение нескольких лет состояла на учете службы.
Самому маленькому ребенку 4 года, самому старшему — 14.
"Долгое время семья была на социальном сопровождении. Мама не выполняла свои обязанности. Дети голодали", - рассказывает Татьяна Рябенко.
Соседи рассказали, что горе- мать часто не ночевала дома, поэтому они кормили брошенных детей.
Известно, что женщине 31 год, она живет одна без мужа и родителей, официально не работает.
В отношении женщины составили протокол об админправонарушении по ч. 1 ст. 184. Служба будет собирать документы и подавать иск в суд о лишении матери родительских прав.
Напомним, у украинки отобрали ребенка посреди улицы, фото: "Еле держалась на ногах"
Как сообщала Politeka, бездыханное тело 15-летней школьницы нашли под окнами дома: трагические подробности и кадры.
Также Politeka писала, что расправа с женщиной-почтальоном произошла на Ровенщине: раскрылись детали трагедии, " осталось шестеро детей".