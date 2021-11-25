В Харькове готовятся к подорожанию хлеба - эксперты дали прогноз.

Об этом сообщили в Украинской аграрной конфедерации.

Цена на хлеб в Украине может взлететь сразу на 25%. Причиной подорожания может служить рост тарифа на распределение газа.

Глава Федерации работодателей Украины Виктор Сергеев заявил, что бизнес выступает категорически против роста тарифов на распределение газа. По его словам бизнес и так находится в сложных условиях.

"Небывало высокие цены на газ уже привели к приостановке работы некоторыми предприятиями. Оставшиеся на рыке будут вынуждены существенно повысить цены на хлеб. Наравне с другими отраслевыми организациями, хлебопекарные вынуждены пересматривать стоимость продукции в сторону увеличения, на 25%" - заявил Сергеев.

Ассоциация пекарей Украины подтверждает, что хлеб подорожает, и предупреждает о возможном ухудшении качества продукта.

К слову, в школах и детских садах Харькова подорожало питание.

Такое решение 24 ноября принял исполком Харьковского городского совета.

Так, с 1 января питание одного ребенка от 1 до 3-х лет увеличится на 5 грн и составит 35 грн в день, для детей от 3 до 7 лет – с 35 до 40 грн.

Стоимость питания в школах увеличится на две гривны и составит 16 грн, для льготных категорий – с 18 грн до 22 грн.

Также в 2022 году около 52 тыс. школьников 1-4 классов будут ежедневно получать бесплатные завтраки, а ученики 1-х классов – бесплатное молоко.

Напомним, что в школах Одессы отстранят от работы сотни сотрудников: будут сидеть без зарплаты и больничного

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