В Харькове нашли уцелевший памятник Ленину - его обнаружили на территории станкостроительного завода.

Кадры монумента опубликовал канал "ХТЗ" в Instagram.

В Харькове на территории станкостроительного завода на проспекте Московском, 277 жители обнаружили уцелевший памятник Владимиру Ленину. Как монумент остался незамеченным среди активичтов - неизвестно.

"С такой внешностью в наше время сложно выжить, но он смог", – говорится в сообщении.

К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц

Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.

Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.