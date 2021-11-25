В Харькове нашли уцелевший памятник Ленину - его обнаружили на территории станкостроительного завода.

Кадры монумента опубликовал канал "ХТЗ" в Instagram.

В Харькове на территории станкостроительного завода на проспекте Московском, 277 жители обнаружили уцелевший памятник Владимиру Ленину. Как монумент остался незамеченным среди активичтов - неизвестно.

"С такой внешностью в наше время сложно выжить, но он смог", – говорится в сообщении.

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К слову, в Харькове нашли запрещенные названия улиц

Как сообщили в телеграмм-канале "Декомунізація.Україна", на фасадах некоторых домов в Харькове активисты обнаружили топонимические названия, подпадавшие под закон о декоммунизации.

Старые надписи остались на бывшей улице Кирова, которой возвращено историческое название Молочная.

"Потихоньку убираются старые названия улиц с фасадов зданий. Теперь очищены здания по улице Молочной", - отмечается в публикации.

К слову, в Харькове убрали "советские улицы", детали решения: "Это коммунистические названия"

Как сообщала Politeka, на первом этаже Харьковского горсовета сняли орден Ленина, фото: "Потому что ему там не место"

Также Politeka писала, в Харькове хотят назвать станцию метро в честь покойного Геннадия Кернеса: "Это было бы справедливо".