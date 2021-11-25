В школах и детских садах Харькова подорожало питание.

Такое решение 24 ноября принял исполком Харьковского городского совета.

Так, с 1 января питание одного ребенка от 1 до 3-х лет увеличится на 5 грн и составит 35 грн в день, для детей от 3 до 7 лет – с 35 до 40 грн.

Стоимость питания в школах увеличится на две гривны и составит 16 грн, для льготных категорий – с 18 грн до 22 грн.

Также в 2022 году около 52 тыс. школьников 1-4 классов будут ежедневно получать бесплатные завтраки, а ученики 1-х классов – бесплатное молоко.

Так, 22 ноября, когда большинство учеников в стране вернулись за парты, в селе Банилов Черновицкой области люди перекрыли дорогу, требуя ремонта газопровода Джуров – Банилов, который в прошлом году повредил паводок. В шести селах Баниловской ОТГ нет тепла, не работают школы, дети вынуждены учится дистанционно, но дома так же мерзнут.

Власти обещают починить газопровод до конца ноября, но возникает резонный вопрос, почему ничего не было сделано за год.

Напомним, что в школах Одессы отстранят от работы сотни сотрудников: будут сидеть без зарплаты и больничного

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