В Харькове на площади Павловской молодой человек дал пощечину сотруднику полиции.
Так, возле кафе на площади Павловской произошла драка - приехал наряд патрульной полиции, передают "Власти".
Пока полицейские разбирались в инциденте, один из очевидцев начал вести себя агрессивно и даж ударил полицейского.
Патрульный сразу же ударил обидчика в ответ, а коллеги полицейского повалили парня на пол и надели на него наручники.
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По данному факту было открыто уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции и хулиганстве.
22-летнему парню светит тюремный срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что в Харькове посреди улицы обнаружили замерзшего мужчину с травмами.
Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
57-летний мужчина лежал без сознания. Медики из бригады «скорой» смогли вывести его из состояния клинической смерти, после чего пациента доставили в больницу.
Реанимировала пострадавшего бригада экстренной медпомощи в составе фельдшера Галины Топчей и водителя Андрея Куракина.
Что произошло с мужчиной - на данный момент неизвестно.
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