В Харькове на площади Павловской молодой человек дал пощечину сотруднику полиции.

Так, возле кафе на площади Павловской произошла драка - приехал наряд патрульной полиции, передают "Власти".

Пока полицейские разбирались в инциденте, один из очевидцев начал вести себя агрессивно и даж ударил полицейского.

Патрульный сразу же ударил обидчика в ответ, а коллеги полицейского повалили парня на пол и надели на него наручники.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье о насилии в отношении сотрудника полиции и хулиганстве.

22-летнему парню светит тюремный срок до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харькове посреди улицы обнаружили замерзшего мужчину с травмами.

Об этом сообщили в Харьковском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

57-летний мужчина лежал без сознания. Медики из бригады «скорой» смогли вывести его из состояния клинической смерти, после чего пациента доставили в больницу.

Реанимировала пострадавшего бригада экстренной медпомощи в составе фельдшера Галины Топчей и водителя Андрея Куракина.

Что произошло с мужчиной - на данный момент неизвестно.

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