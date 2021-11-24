В Харьковской области из жилого дома срочно эвакуировали детей и взрослых.
Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области.
Возгорание началось в квартире на третьем этаже.
Спасателей увидели на лестничной площадке сильное задымление - возникла угроза жизни и здоровью жителям всего подъезда.
Пожарные приняли решение провести эвакуацию.
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Они вывели на свежий воздух с четвертого этажа восемь жителей, среди которых трое детей.
Во время разведки было установлено, что возгорание произошло в спальной комнате. Общая площадь возгорания составила около 20 квадратных метров.
Пожар полностью потушили спустя два с половиной часа. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Киевском институте автоматики возник пожар.
Согласно оперативным данным, информация о пожаре поступила к оперативному центра ГСЧС в 12.40. Как выяснили прибывшие на место происшествия спасатели, в пятиэтажном административном здании пожар возник на четвертом этаже. При этом наблюдалось сильное задымление на двух этажах - четвертом и пятом. Спасатели вывели из здания 14 сотрудников института.
"Спасатели сразу начали эвакуацию сотрудников заведения и тушению пожара. Поэтому уже в 13.36 огонь был локализован, а в 13.42 - ликвидирован", — говорится в сообщении ГСЧС.
На ликвидации пожара работало девять единиц специальной пожарноспасательной техники 38 спасателей.
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