В Харьковской области выздоровлений в два раза больше, чем новых случаев ковида.

Об этом сообщили на сайте Министерства охраны здоровья Украины.

По состоянию на 19 ноября в Харьковской области зарегистрировано 190 382 выздоровления и 229 869 новых случаев коронавируса.

За прошедшие сутки ковид смогли побороть 1443 жителя Харьковской области, заболели 726 человек. Выздоровлений в 1,98 раза больше, чем новых случаев.

За сутки после осложнений от ковида скончались 36 жителей Харьковской области.

Больше всего новых больных зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Полтавской областях. Среди этих регионов только Полтавская область находится в "оранжевой" зоне карантина. Все остальные-в"красной".

В некоторых областях наблюдается напряженная ситуация по заполненности так называемых ковидных отделений. Так, в Ивано-Франковской области ковидные кровати заполнены на 70,4%, в Донецкой - 69,3%, в Киеве - 66,7%. Большинство этих пациентов находятся на кислородной поддержке.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.