В харьковском метро произошла стрельба якобы из-за неправильного ношения масок.
17 ноября в вагоне поезда метро между мужчиной и студентами произошел словесный конфликт.
Мужчина сделал замечание якобы из-за того, что студенты неправильно надели маску, те начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.
Когда все вышли из вагона на станции "Госпром" студенты начали толкать мужчину.
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Тогда мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз вверх и в ногу одного из студентов.
Все подробности выясняются.
Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 почти 3,5 миллиона человек. Умерло - 78754.
В стране активно продолжается вакцинальная компания. За все время получили прививки почти 12,5 миллионов человек.
В ближайшее время количество "красных зон" может измениться. По данным МОЗ значительно улучшилась ситуация по заболеваемости COVID-19 в Запорожской, Киевской, Луганской и Донецкой областях.
Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.
Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.