В харьковском метро произошла стрельба якобы из-за неправильного ношения масок.

17 ноября в вагоне поезда метро между мужчиной и студентами произошел словесный конфликт.

Мужчина сделал замечание якобы из-за того, что студенты неправильно надели маску, те начали нецензурно ругаться в адрес мужчины.

Когда все вышли из вагона на станции "Госпром" студенты начали толкать мужчину.

Тогда мужчина достал пистолет и выстрелил несколько раз вверх и в ногу одного из студентов.

Все подробности выясняются.

Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 почти 3,5 миллиона человек. Умерло - 78754.

В стране активно продолжается вакцинальная компания. За все время получили прививки почти 12,5 миллионов человек.

В ближайшее время количество "красных зон" может измениться. По данным МОЗ значительно улучшилась ситуация по заболеваемости COVID-19 в Запорожской, Киевской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.