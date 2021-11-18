В Харьковской области работники лесхоза незаконно уничтожили почти 600 деревьев - это привело к более чем 1 млн грн убытков.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Работники ненадлежаще отнеслись к служебным обязанностям - в результате чего незаконно уничтожено почти 600 деревьев.

Сумма ущерба составляет более 1 млн грн.

Теперь им грозит тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов.

Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина похитил оборудование по меньшей мере из 20 лифтов.

Задержали мужчину после очередной кражи в одном из районов Харькова.

Мужчина родом из Одессы, лифты портил и в Киеве, но в Харькове злоумышленник нанес ущерб более чем на пять миллионов гривен.

В полиции сообщили, что задержанный мужчина в основном воровал подвесные кабели и шлейфы.

"Если вину докажут – следующие шесть лет он может провести в тюрьме", – говорится в сообщении.

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