В Харьковской области работники лесхоза незаконно уничтожили почти 600 деревьев - это привело к более чем 1 млн грн убытков.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
Работники ненадлежаще отнеслись к служебным обязанностям - в результате чего незаконно уничтожено почти 600 деревьев.
Сумма ущерба составляет более 1 млн грн.
Внук Пугачевой приехал в гости, Галкин заснял реакцию Гарри и Лизы: яркие кадры
Известный телеведущий попал в серьезное ДТП, первые кадры с места: "Множественные травмы"
Девочка с редким диагнозом заставила судей "Україна має талант" застыть в изумлении: "Никто не может повторить"
Встревоженный Хименес-Браво рассказал о потере своей верной спутницы: "Проснулся и сразу понял..."
Синоптики обрадовали прогнозом: где температура поднимется до +14
Теперь им грозит тюремный срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности и со штрафом от 250 до 750 не облагаемых налогом минимумов.
Ранее сообщалось, что в Харькове мужчина похитил оборудование по меньшей мере из 20 лифтов.
Задержали мужчину после очередной кражи в одном из районов Харькова.
Мужчина родом из Одессы, лифты портил и в Киеве, но в Харькове злоумышленник нанес ущерб более чем на пять миллионов гривен.
В полиции сообщили, что задержанный мужчина в основном воровал подвесные кабели и шлейфы.
"Если вину докажут – следующие шесть лет он может провести в тюрьме", – говорится в сообщении.
Напомним, что вандал разгромил лифт в многоэтажном доме, кадры: Назло соседям
Также мы писали ранее, что девочка упала в шахту лифта: «врачи делают все возможное», фото
Как сообщала Politeka, в Харькове молодой отец забрался с новорожденным на крышу многоэтажки: "карантин довел".