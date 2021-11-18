В Харькове приготовят самый большой в Украине хот-дог - блюдо американской кухни приготовят сотрудники мясокомбината.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

Длина хот-дога составит два метра 15 сантиметров.

"Чтобы вынести на сцену такой большой хот-дог, понадобится шесть человек. И в десять раз больше людей, чтобы его съесть", - написала Ветрова.

Ранее сообщалось, что в харьковскую колонию хотят купить раскладной мангал к Новому году.

Информация об этом появилась на портале публичных закупок ProZorro.

28 октября колония заключила договор на поставку раскладного мангала размером 400х270х170.

Договор о закупке заключен без использования электронной системы закупок.

На мангал решили потратить 786 гривен из денег от хозяйственной деятельности предприятия. Доставить его должны до 31 декабря.

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