В Харьковской области за сутки выявлено сотни новых случаев ковида.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Так, в Харьковской области по состоянию на 18 ноября 2021 года официально зафиксировали 229 143 (+759 за сутки) случаев заражения COVID-19.

188 939 (+537 за сутки) человек выздоровели, летальных случаев — 5 215 (+47 за сутки).

Всего с начала кампании привиты против коронавируса 12 554 335 человек, из них получили 1 дозу — 12 554 333 человека, 2 дозы — 9 257 319 человек.

Ранее сообщалось, что всего с начала пандемии в Украине заболело COVID-19 почти 3,5 миллиона человек. Умерло - 78754.

В стране активно продолжается вакцинальная компания. За все время получили прививки почти 12,5 миллионов человек.

В ближайшее время количество "красных зон" может измениться. По данным МОЗ значительно улучшилась ситуация по заболеваемости COVID-19 в Запорожской, Киевской, Луганской и Донецкой областях.

Напомним, симптомы легкой формы ковида легко упустить: в Минздраве составили список самых распространенных.

Как сообщала Politeka, беда случилась в больницах Киева, медики работают на пределе своих возможностей.