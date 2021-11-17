Под Харьковом сразу два поезда сбили женщину. Потерпевшая скончалась на месте.
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Как рассказали свидетели, около 5 часов утра 17 ноября на станции "Пирогово" поезд сбил человека. Силу удара была такой, что женщину отбросило на другой железнодорожный путь, где в то время шел также Поезд. Она скончалась на месте. Правоохранители сейчас устанавливают личность погибшей.
Из-за трагедии движение поездов на станции было остановлено на несколько часов. По словам пассажиров "Интерсити" Харьков-Киев, именно их поезд сбил женщину. Однако официально правоохранители не подтвердили данную информацию.
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На место происшествия прибыла группа следователей, которые должны выяснить все обстоятельства трагедии.
Подобная трагедия на железной дороге произошла в начале ноября. На станции "Березань" в Киевской области под колеса скоростного поезда "Киев-Харьков" попала 47-летняя женщина. По данным правоохранителей поезд сбил потерпевшую на полной скорости. Местная жительница Березань погибла на месте.
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