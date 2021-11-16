Харьковские врачи рассказали о ситуации в больницах - пациентами с COVID-19 занято 72% коек.

Об этом на брифинге рассказала заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

За сутки в городе обнаружили 541 новый случай болезни. Победили болезнь 1 253 человека.

По информации чиновницы, в больницы госпитализированы 1007 больных.

"На кислороде" находятся 900 пациентов, в палатах интенсивной терапии – 83 пациента, на аппаратах ИВЛ – 43 человека.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области от ковида скончались десятки человек.

Так, по данным Министерства здравоохранения Украины, 15 ноября скончалось 36 человек с диагнозом COVID-19.

Всего с начала пандемии коронавируса в Харьковской области известно о 5115 летальных случаях от коронавируса.

По данному показателю регион занимает 3 место в Украине. Больше умерших зафиксировали в Киеве (6946) и Днепропетровской (6898) области.

Напомним, ситуация с коронавирусом в Украине резко изменилась, где введут новые ограничения: Кабмин сообщил подробности

Как сообщала Politeka, новогодние праздники в" красной зоне", в Минздраве сделали заявление.

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